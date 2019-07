Sandy e Junior: fãs postam vídeos do 1º show da nova turnê; veja

Sandy e Junior Foto: Instagram / @junior_lima

Sandy e Junior fizeram o 1º show da turnê de seu retorno como dupla, Nossa História, na noite da última sexta-feira, 12, em Recife. Mesmo quem não esteve presente pode ter um gostinho de como foi o show graças aos vídeos postados por fãs nas redes sociais.

A dupla cantou alguns de seus maiores sucessos, como A Lenda, Inesquecível, Vamo Pulá!, Olha o Que o Amor Me Faz e Eu Acho Que Pirei, música tema da abertura do seriado Sandy e Junior durante alguns anos.

Ao todo, a turnê Nossa História contará com quatro shows de Sandy e Junior em São Paulo, nos dias 24 e 25 de agosto e nos dias 12 e 13 de outubro deste ano, todos no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

Confira abaixo vídeos do show de estreia da turnê Nossa História, de Sandy e Junior, em Recife, publicados por fãs nas redes sociais: