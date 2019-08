Sandy e Júnior anunciam gravação de DVD e show extra no Rio

Sandy e Junior comemoram 30 anos de carreira em maio de 2019. Foto: Alex Silva / Estadão

Sandy e Júnior anunciaram um show extra no Rio de Janeiro: nove de novembro, no Parque Olímpico. Na apresentação, também vai ocorrer a gravação do DVD da turnê Nossa História.

Os fãs dos cantores que já especulavam sobre a gravação de um DVD durante a tour comemoraram a notícia nas redes sociais.

A dupla se apresentou nesta sexta, 2, Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, depois de terem passado por quatro cidades brasileiras. Um show extra no Rio também está programado para o sábado, 3 de agosto.

Turnê Nossa História

Em março de 2019, Sandy e Junior confirmaram a realização da turnê Nossa História em comemoração aos 30 anos da primeira aparição na televisão brasileira. "A gente vem recebendo convites e propostas há muito tempo, praticamente desde que a gente terminou a carreira em dupla, mas finalmente nos sentimos prontos para fazer isso", disse Sandy na ocasião.