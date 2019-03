Sandy e Junior adiantam detalhes da turnê comemorativa 'Nossa História'

Os irmãos Sandy e Junior durante entrevista coletiva para anunciar a turnê 'Nossa História'. Foto: Nilton Fukuda / Estadão

A confirmação do retorno de Sandy e Junior aos palcos causou comoção entre os jovens brasileiros dos anos 1990 e 2000. Em entrevista coletiva realizada no Allianz Parque, em São Paulo, os irmãos comemoraram a oficialização da turnê Nossa História e adiantaram alguns detalhes sobre o que o público pode esperar nas 10 apresentações programadas por capitais do Brasil.

"A gente vem recebendo convites e propostas há muito tempo, praticamente desde que a gente terminou a carreira em dupla, mas finalmente nos sentimos prontos para fazer isso", disse Sandy. A dupla, que segue projetos individuais desde a separação em 2007, contou que o grande responsável pela volta foi o próprio pai, Xororó, que incentivou os irmãos a ingressarem na indústria musical 30 anos atrás.

Ao longo dos 17 anos em que atuaram como dupla, os irmãos realizaram apresentações memoráveis. Sandy, por exemplo, citou o show na praia de João Pessoa como um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Na ocasião, 1,2 milhões de pessoas curtiram as músicas dos irmãos na praia paraibana.

A dupla ainda aproveitou para desmentir os boatos que envolviam o retorno comemorativo, como a informação de que irão se apresentar no Rock in Rio ou que um DVD será gravado com cenas dos shows.

Para as dez apresentações programadas para julho, agosto e setembro deste ano, o público pode esperar por um setlist que revisita o repertório de sucessos, como A Lenda e Quando Você Passa (Turu Turu), citados pela própria dupla, que fez questão de investigar as canções favoritas dos fãs. "Não vai ter música de carreira solo", antecipou Junior. Já Sandy revelou que tudo envolverá uma super produção: palcos gigantes, luzes e bailarinos são apenas parte do grande espetáculo que está por vir.

Saiba como comprar

A pré-venda de ingressos para todos os dez shows ocorre nos dias 20 e 21 de março, exclusiva para clientes cartão Elo, a partir das 10h do dia 20 de março pelo site Ingresso Rápido e nas bilheterias oficiais de cada cidade. Já as vendas para o público em geral começam no dia 22 de março, a partir da 00h01 pelo site e 10h nas bilheterias. A turnê conta com realização da Live Nation, apresentação Elo e parceria com o Volkswagen T-Cross.

Confira abaixo as datas e as cidades em que serão realizados os shows de Sandy e Junior:

12 de julho: Recife

13 de julho: Salvador

19 de julho: Fortaleza

20 de julho: Brasília

3 de agosto: Rio de Janeiro

17 de agosto: Belo Horizonte

24 de agosto: São Paulo

31 de agosto: Curitiba

13 de setembro: Manaus

14 de setembro: Belém

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

VEJA TAMBÉM: 10 provas de que o mundo não superou a separação de Sandy e Junior