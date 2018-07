Sandy diz que John Mayer já deu em cima dela; assista

. Foto: Reprodução/ YouTube

Sandy foi a convidada do 'Programa do Porchat' na última segunda-feira, 21, e fez uma revelação bombástica: John Mayer já deu em cima dela.

A cantora conversava com o apresentador sobre sonhos na carreira, e um deles é cantar com John Mayer. Ela assumiu que é muito fã do cantor e até já tirou uma foto com ele em um show. "Eu conheci ele pessoalmente, eu fui no show dele, tirei uma foto com ele. Fã gente, fã, sabe como é", disse.

Porchat perguntou se o cantor tinha sido simpático e Sandy não escondeu que foi até demais. "Na real, ele deu em cima de mim na frente do Lucas, foi muito bom, mas isso aí a gente abafa", disse entre risadas.