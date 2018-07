Sandy dança ‘Na boquinha da garrafa’ e diz que nunca 'brocharam' com ela

Cantora participou de jogo "Duas verdades e uma mentira" em canal de youtuber Foto: JB Neto / AE

Convidada para participar de um vídeo do canal do YouTube de Matheus Mazzafera, Sandy participou do jogo “Duas verdades e uma mentira”, brincadeira em que, de cada três frases ditas por um participante, o outro deve adivinhar uma que é falsa.

Perdedora na disputa, Sandy pagou a prenda rebolando até o chão ao som de Na Boquinha da Garrafa, do grupo É O Tchan!, e também revelou que nenhum homem nunca 'brochou' com ela.

A artista disse também que ainda leva e busca todos os dias o filho Theo, de 3 anos, na escola, adora cozinhar e odeia lavar roupa.

Confira abaixo a participação de Sandy no programa: