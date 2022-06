Sandy anuncia novos shows em São Paulo e Rio de Janeiro; veja como comprar

Sandy anunciou novas datas de sua turnê pelo Brasil, que marca o retorno da cantora aos palcos após três anos. Foto: Brunno Rangel

A cantora Sandy anunciou nesta terça-feira, 7, que fará apresentações extras de sua turnê nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, após shows marcados anteriormente nas capitais terem seus ingressos esgotados.

Ela sobe ao palco no dia 28 de setembro no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas, na zona oeste da capital paulista. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta, dia 10, às 12h, no site Ticket360.

Já no Rio de Janeiro, Sandy se apresenta em 28 de agosto. As informações sobre local e abertura de vendas ainda não foram divulgadas pela assessoria da cantora, mas a outra apresentação dela na cidade, marcada para o dia 27, acontecerá no Qualistage, na Barra da Tijuca, e foi comercializada pela Eventim.

A turnê marca a volta da cantora aos palcos após três anos e tem estreia marcada para 5 de agosto, no Red Eventos, em Jaguariúna, região metropolitana de Campinas. Confira a agenda de shows com as novas datas:

Agenda de shows de Sandy:

5/ago (sexta) - Pré-estreia turnê - Jaguariúna-SP (Red Eventos)

18/ago (quinta) - Estreia turnê - São Paulo (Espaço Unimed)

19/ago (sexta) - São Paulo (Espaço Unimed)

27/ago (sábado) - Rio de Janeiro (Qualistage)

28/ago (domingo) - Rio de Janeiro - SHOW EXTRA

16/set (sexta) - Porto Alegre (Gigantinho)

23/set (sexta) - Florianópolis (Music Park)

24/set (sábado) - Curitiba (Expo Unimed)

28/set (quarta) - São Paulo (Espaço Unimed) - SHOW EXTRA

8/out (sábado) - Recife (Classic Hall)

9/out (domingo) - Natal (Teatro Riachuelo)

21/out (sexta) - Brasília (Teatro Ulysses Guimarães)

22/out (sábado) - Goiânia (Puc)

28/out (sexta) - Belo Horizonte (Expo Minas)

11/nov (sexta) - São José dos Campos-SP (Farmaconde)

18/nov (sexta) - Ribeirão Preto-SP (Centro de Eventos Ribeirão Shopping)

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais