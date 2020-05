Sandy anuncia live com Lucas Lima para celebrar Dia dos Namorados

Lucas Lima e Sandy estiveram juntos no palco do programa 'Só Toca Top', da Globo, Foto: Fábio Rocha/ Globo

Sandy anunciou neste sábado, 9, que fará uma live com o marido Lucas lima para comemorar o Dia dos Namorados. Seguindo a tradição do casal de celebrar a data um dia antes para evitar lugares lotados, a transmissão ao vivo está marcada para 11 de junho.

A cantora divulgou a novidade postando uma foto romântica do casal nas redes sociais. Até o momento, Lucas Lima não falou sobre o assunto em suas contas.

"Gostaríamos de convidar vocês pra participarem da nossa comemoração, que vai ser com uma live bem romântica. Bora?", escreveu a artista na publicação.

O post recebeu muitos comentários positivos dos fãs e também reações de artistas. "11 de maio? 11 de junho? Fiquei nervosa... dá pra ser mais clara? Tenho prolapso....", disse a atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues. Por outro lado, Fernanda Paes Leme manifestou outra preocupação: "Pode ir solteiro?".

Sandy e Júnior já fizeram uma live em 21 de abril, que contou com a participação de Lucas lima tocando violão e violino. No dia, antes da apresentação, o músico falou sobre a preparação da transmissão ao vivo. "Não vai ser superprodução... A gente preparou com um mega carinho, mas em família, em casa. Cada um fez um pouquinho, ajudou um pouquinho e assim a gente inventou uma histórinha que eu acho que vai ser bem legal", escreveu o marido de Sandy.

A apresentação virtual dos irmãos foi considerada pelo crítico e repórter do Estadão, Júlio Maria, uma das melhores nesse período de pandemia do novo coronavírus.

A live do Dia dos Namorados ainda vai demorar aproximadamente um mês, no entanto já é possível curtir muitas transmissões virtuais neste fim de semana, confira a agenda do E+.