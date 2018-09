Sandra Oh leva os pais ao Emmy e faz sucesso nas redes sociais

Sandra Oh ao lado de sua mãe, Young-Nam Oh, na cerimônia do Emmy. Foto: Alex Berliner / Invision for the Television Academy / AP

A atriz Sandra Oh, 47, chamou atenção por levar seus pais à cerimônia do Emmy que ocorreu na noite de segunda-feira, 17.

Sandra foi indicada como melhor atriz de série de drama, por seu papel em Killing Eve, mas não levou o prêmio. (Clique aqui para conferir todos os vencedores.)

No 'tapete vermelho', Young-Nam Oh e Joon-Soo Oh sorriram e falaram sobre como se sentem orgulhosos das conquistas da filha.

Durante entrevista à Variety, sua mãe, Young-Nam, chegou a dar-lhe um beijo em frente às câmeras.

O momento fofo foi bastante elogiado pelos fãs de Sandra nas redes sociais.

Primeira atriz de origem asiática a disputar a categoria na premiação, a atriz comentou: "O que a pequena Sandra estaria pensando? Que aconteceu. Aconteceu!"

Confira a seguir:

Sandra Oh não venceu em sua categoria esta noite mas fez história sendo a primeira atriz asiática à concorrer ao Emmy. Assim como nós, seus pais Joon-Soon Oh e Young-Nam Oh, que à acompanharam na premiação, garantiram que estão extremamente orgulhosos dela. ❤️ #Emmys pic.twitter.com/m0fGKscBiv — Portal Grey's BR (@PortalGreysA) 18 de setembro de 2018

Eu to so imaginando a reaçaozinha dos pais da Sandra , gente eu não aguentoo #Emmys pic.twitter.com/QmuLTGpHhH — Stan Oh (@QueensanOh) 18 de setembro de 2018

a sandra ta ali com os pais dela, eu nao sei explicar o orgulho que eu sinto essa mulher merece o mundo #Emmys pic.twitter.com/8fuJobOyCC — fer (@grxystory) 17 de setembro de 2018

Felizmente apaixonada com esse momento da Sandra Oh com os pais no #Emmys pic.twitter.com/KIxbLNDXuR — Samara (@Saambarros_) 18 de setembro de 2018