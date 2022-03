Sandra Bullock anuncia hiato na carreira: ‘Tirar um tempo para ser mãe’

Após o laçamento de 'A cidade perdida', Sandra Bullock pretende interromper carreira, para ser uma mãe branca de duas crianças negras. Foto: Instagram / @paramountbrasil

A atriz Sandra Bullock, 57, anunciou o início de um hiato na carreira. Durante a estreia de A Cidade Perdida no SXSW Film Festival, na cidade de Austin - Texas, Estados Unidos, Sandra foi questionada sobre quais seriam os seus próximos planos como atriz e ela prontamente respondeu: "vou tirar algum tempo para ser mãe”.

A artista tem dois filhos, Louis, 12, e Laila, 10. Sandra explicou ao público que pretende, sim, retomar a carreira, mas só fará isso quando as crianças estiverem mais velhas. “Voltarei a fazer isso. Não sei quando. Provavelmente quando forem adolescentes, consolidados os 16 ou 17 anos de idade”, comentou a vencedora do Oscar de melhor atriz com The Blind Side.

De acordo com o Fox News, Sandra Bullock ainda comentou que adora interpretar e produzir papéis que falam de amor fraternal. "Adoro histórias que mostram a imperfeição do amor dentro das famílias e comunidades. Eu adoraria continuar contando essas histórias quando terminar de ser mãe. Voltarei a isso. Não sei quando."

A atriz de A Cidade Perdida adotou Louis em 2010 e Laila em 2015. A Fox News relembrou que recentemente, numa entrevista ao programa de TV Red Table Talk ela ainda falou a Jada Pinkett Smith sobre os desafios que tem enfrentado sendo uma mãe branca de dois filhos negros. "Eu estou tipo, entre na nossa casa e descubra o problema de todos os pais, sabe?”, comentou.

"E as vezes digo que queria que nossos tons de pele fossem iguais. Porque seria mais fácil a nossa aproximação com outras pessoas. É nossa ansiedade, é nosso medo, é nossa cruz para carregar no minuto em que você se tornar mãe. E eu tenho os mesmos sentimentos que uma mulher de pele negra com seus bebês, ou uma mulher branca com, você sabe, bebês brancos”, disse em entrevista ao Red Table Talk.