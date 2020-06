Sandra Annenberg tem ‘reencontro’ com tricô e mostra resultado

A apresentadora Sandra Annenberg Foto: Raphael Dias/Globo/Divulgação

A jornalista Sandra Annenberg, que apresenta o Globo Repórter, mostrou no sábado, 30, o resultado do seu retorno ao universo do tricô. Ela publicou uma foto em sua conta no Instagram em que aparece com um suéter tricotado por ela, e contou um pouco sobre o processo de aprendizado.

“O reencontro com o tricô nestes dias gélidos aqueceu meu coração. A cada ponto, um aprendizado”, relatou Sandra. Ela também falou sobre o processo de produção da peça, que envolve corrigir erros, desmanchar parte e evitar os nós ao longo do processo.

Além de falar sobre o retorno à prática de tricô durante a pandemia do novo coronavírus, a jornalista também falou dos efeitos positivos da atividade: “como é lindo tecer a vida com as próprias mãos!”. Quando uma seguidora elogiou o trabalho e disse que não sabia do “dom” de Sandra, ela respondeu e brincou: “nem eu!”.

Ficou com vontade de aprender a praticar tricô? Confira, clicando aqui, como os canais no YouTube ajudam a ensinar as técnicas de tricô e crochê, um método de aprendizado que tem ganhado popularidade com os anos.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais