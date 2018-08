Samara Felippo posta foto de biquíni e desabafa: 'Odiava meu corpo'

Samara Felippo fez desabafo contando as pressões sofridas para perder peso. Foto: Foto: Instagram/@sfelippo

Mesmo jovem, saudável e com um corpo normal, Samara Felippo tinha sérias questões com relação a sua figura no espelho. A atriz, que nunca escondeu a batalha que travou contra a balança durante décadas, compartilhou nessa quinta (14) uma imagem de biquíni e desabafou: "Posar foi um sacrifício porque odiava meu corpo".

Leia também: Samara Felippo dá dicas para mães que querem manter os cabelos cacheados dos filhos

"Uma viagem linda que fiz pra Ilha de Páscoa. O que me entristece é olhar pra essa foto e lembrar que pra posar foi um sacrifício pq eu odiava meu corpo, tamanha pressão estética que nós sofremos desde que nascemos", escreveu.

Não é a primeira vez que a atriz fala sobre o tema. No início do ano, Samara fez outro desabafo em que dizia que tinha sido rejeitada por uma agência de modelos aos 15 anos por ter "quadril largo demais" e que havia feito uma lipoaspiração aos 26 anos. "Não me culpo. Não me julgo. Fui apenas vítima das capas de revistas, da pressão da mídia, da obrigação de estar sempre 'linda' - leia-se magra!", escreveu na época.

Aos 39 anos, Samara é mãe de duas meninas: Alícia, de nove anos, e Lara, de cinco anos. As duas são da união da atriz com o jogador Leandrinho, com quem ficou casada até 2013.

Recentemente, a atriz criticou a youtuber Kéfera por compartilhar seu processo de transição capilar. Segundo a atriz, que defende a aceitação dos fios naturais já que suas filhas têm cabelos cacheados, Kéfera falou apenas da própria história e poderia ter aprofundado a discussão sobre o tema e abordar questões como o racismo.