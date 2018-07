Samara Felippo fala sobre autoestima da filha, que tem cabelo cacheado

Alicia, filha de sete anos de Samara Felippo Foto: Instagram https://www.instagram.com/sfelippo/

Samara Felippo publicou no Instagram nesta quinta-feira, 25, um desabafo sobre o sofrimento de sua filha por ter cabelos cacheados. Alicia, de sete anos, sofria de uma "crise de aceitação", o que fez a atriz pesquisar informações sobre o assunto.

No vídeo publicado, a garota aparece tendo os cabelos cortados por um cabeleireiro. No texto, Samara explica que a filha estava com dificuldade em aceitar os fios. "Depois de uma crise de aceitação num domingo de maio, resolvi me inteirar mais e mais sobre cachos. Principalmente porque sou mãe lisa, sempre fui e nunca pensei que fosse um dia cuidar de duas cacheadas. Alícia mesmo num momento de crise me confessou a pouca representatividade na escola, na sala de aula, nas propagandas, nos brinquedos. É essa nossa sociedade racista".

A atriz acrescenta que se esforça para que a filha se ame com seus cabelos cacheados. "Quero que ela se ame, se aceite e saiba cuidar de seus cachos maravilhosos. E cresça ajudando a empoderar cada nova cacheada. Cada cabelo é um, então mães, parentes, cuidadores de cacheadas, se informem antes de aceitar 'um relaxamentozinho' pra diminuir o volume, um 'produtinho' pra domar os cachos. Elas são únicas, poderosas e precisam entender o tamanho desse poder", diz.

Algumas horas depois, Samara publicou uma foto de Alicia já com os fios cortados e anuncia que vai criar um canal no YouTube para dar dicas a mães e meninas com cabelo cacheado.

Samara também é mãe de Lara, de quatro anos. As duas crianças são fruto do casamento da atriz com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa.