Samara Felippo é internada com infecção urinária, mas passa bem

Samara Felippo fez desabafo contando as pressões sofridas para perder peso. Foto: Foto: Instagram/@sfelippo

Samara Felippo foi internada nesta quarta-feira, 22, no hospital Samaritano de São Paulo, em Higienópolis, para tratar um quadro de pielonefrite, infecção bacteriana nos rins (entenda mais sobre a condição aqui). Apesar do susto, a atriz afirma que está bem, já recebeu alta e tomará antibiótico por oito dias.

Na noite desta quinta, 25, ela publicou um vídeo no Instagram para explicar para as pessoas o que é a doença e como evitá-la.

"Estou colhendo a longo prazo [os prejuízos] por causa de maus cuidados comigo mesma", começou ela, alertando, principalmente, as mulheres. "Uma das principais causas é a falta de beber água. Não bebo porque tenho preguiça de fazer xixi, porque meu estômago fica cheio. Bebam muita água. Isso não é besteira."

Segundo Samara, alguns comportamentos ao urinar podem causar a infecção. "Forçar o xixi para sair ou fazer aquele malabarismo, aquela posição para não sentar [no vaso]. Além disso, forçar para sair mais rápido deixa a bexiga caída e [causa] a infecção. Então senta e faz seu xixi com calma. Li que duchinhas e bidês não fazem bem para a higiene. Tem que tomar cuidado em como se limpar. Logo depois da relação sexual, é importante a mulher fazer xixi. Dá preguiça, mas vai lá e faz seu xixizinho", explicou.

Samara Felippo disse ainda que o sintoma da pielonefrite começou com uma cólica no período em que ela estava menstruada. "Acordei com calafrios, tive dor na lombar, dor de cabeça, mal-estar e corri para o médico. Fiquei três dias internada, tendo crises de tremedeira. Alcançou o rim e o tratamento é com antibióticos", afirmou.

