Samara Felippo desabafa sobre coronavírus: ‘To isolada em nível hard’

A atriz Samara Felippo Foto: Instagram/@sfelippo

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Samara Felippo e as duas filhas, Alicia, de 11 anos, e Lara, de sete, estão em isolamento social. Nesta terça-feira, 11, a atriz usou as redes sociais para desabafar sobre a situação no Brasil.

Ela publicou uma foto em que aparece de máscara ao lado das meninas, também protegidas contra o vírus. “Minha trupe, minha vida, minha família, meus amores. To isolada em nível hard, peço compras online, esterilizo tudo que chega, tenho me alimentado bem, me reinvento a cada dia com as crianças, estudamos, me exercito pra não pirar. Essa foi uma das únicas vezes que olhamos a praça vazia e fomos dar uma respirada dessa loucura toda. Mas é tipo na calçada de casa. To fazendo minha parte!”, afirma.

Samara Felippo também comentou sobre a atitude das pessoas que estão saindo de casa em plena pandemia. “Cem mil mortos. Bares cheios. Praças cheias. Um desgoverno sem fim. Agradeço o privilégio de poder me manter em segurança e aos meus próximos e levo meu abraço e carinho as famílias que perderam entes queridos. Que venha logo essa bendita vacina!”, torceu a atriz.

Ela ressaltou que existem muitos projetos que necessitam de ajuda neste momento de crise e sem sair de casa. “Tem muitas famílias precisando de apoio nesse momento. Doando ou compartilhando você já ajuda!”, concluiu.