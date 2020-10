Samara Felippo comemora aniversário em cachoeira com a família

Samara Felippo comemorou o aniversário em uma cachoeira com a família Foto: Reprodução Instagram/ @sfelippoVerificado

Samara Felippo completou 42 anos nesta última terça-feira e resolveu comemorar a data especial com um passeio mais reservado, sem festas e aglomerações, somente com a família em contato com a natureza.

A atriz compartilhou no Instagram o passeio que fez para uma cachoeira ao lado das filhas Alícia e Lara, e do namorado, o humorista Elídio Sanna.

"Essa sou eu, o lugar que escolhi, a forma que escolhi e as pessoas que escolhi passar uma virada tão importante de vida, num momento tão caótico. Privilégio sim. Mas modéstia parte eu escolho muito bem", escreveu na legenda da publicação.

Além da foto em família, Samara postou um vídeo tomando um banho da cachoeira e refletiu. "O sacode que levei de Mamãe Oxum na cachoeira pra acordar pra vida, acreditar mais em mim, deixar de me sentir culpada e com medo e realizar meus projetos. Fadas e Deusas existem! Acredite."

Nos comentários, diversos fãs e amigos deixaram comentários de felicitações. “Muita luz e alegria na sua vida”, desejou uma seguidora, “Essa foi uma lavada de corpo e alma”, disse outra fã.