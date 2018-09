Samantha Schmütz lembra que fumou último cigarro com Leonardo DiCaprio

A atriz Samantha Schmütz. Foto: Werther Santana / Estadão

Samantha Schmütz comemorou um ano sem fumar, nesta terça-feira, e contou em seu Instagram que seu último cigarro foi com o ator Leonardo DiCaprio.

O encontro entre eles aconteceu na tradicional festa pós-Oscar que Madonna organiza todo ano nos Estados Unidos.

A atriz foi convidada para o evento devido ao sucesso como Selminha na comédia Tô Ryca, de 2016.

“Um ano sem fumar.... e meu último cigarro foi exatamente assim... @leonardodicaprio me deu um cigarro, marlboro vermelho.... acendeu o meu cigarro... eu me senti exatamente num filme de Hollywood, traguei... quase morri de pressão baixa, suei igual a uma torneira, num frio de -3 e quase desmaiei na frente dele de tanto que me fez mal... pois eu já estava no processo de parar, há 20 dias sem fumar, mas quando ele parou do meu lado na varanda, eu não resisti.... fumei! Mas passei tão mal que nunca mais encostei em um… assim foi meu último cigarro!!! Pelo menos valeu a história!!!” relembrou.

No Stories do Instagram, ela aproveitou para incentivar seus seguidores a pararem de fumar.

"Como vocês sabem, quem me deu meu último cigarro foi Leonardo DiCaprio. Eu fumei o Marlboro vermelho dele, quase desmaiei, que eu já estava há 20 dias sem fumar. Mas ele acendou o cigarro do meu lado e falei: 'vou fumar, f... Me dá um cigarro, Leo?' Ou seja, fumei o cigarro com Leonardo DiCaprio, passei supermal porque eu já estava há 20 dias sem fumar, baixou minha pressão e fez muito mal. Gente, cigarro faz muito mal!", disse ela, incentivando seus seguidores a pararem de fumar.

"Eu estou aqui para botar pilha em vocês, para quem fuma, parar hoje. Para hoje! Posso falar de carteirinha, foi uma das melhores coisas que eu pude fazer por mim. Minha pele ficou melhor, fiquei sem bafo de cinzeiro, sem cheiro de nicotina. Ou seja, aproveita que está vivo para parar de fumar. Porque depois que o cigarro te matar aí vai ser tarde, amigo! Fui procurar o emoticon do cigarro e estava do lado do caixão. Acho que tem uma relação bem forte entre os dois. Gente, para de fumar. Eu recomendo!", disse.

"Obrigada, Leo, você me deu meu último cigarro. Provavelmente você não se lembra, mas eu nunca vou me esquecer", ela agradeceu em inglês, marcando o ator.

Samantha também fez campanha para seus seguidores abandonarem o vício. "Eu estou aqui para botar pilha em vocês, para quem fuma parar hoje. Para hoje! Posso falar de carteirinha: foi uma das melhores coisas que eu pude fazer por mim. Minha pele ficou melhor, fiquei sem bafo de cinzeiro, sem cheiro de nicotina. Ou seja: aproveita que está vivo para parar de fumar. Porque depois que o cigarro te matar aí vai ser tarde, amigo! Fui procurar o emoticon do cigarro e estava do lado do caixão. Acho que tem uma relação bem forte entre os dois. Gente, para de fumar. Eu recomendo!", sugeriu.

Veja a publicação da atriz: