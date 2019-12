Samantha Schmütz e Marcus Majella negam ter 'saído no tapa'

A inimizade entre Bette Davis e Joan Crawford começou na década de 1930 e movimentou Hollywood por muito tempo. Neste ano, a história da complicada relação das atrizes será explorada na série Feud, de Ryan Murphy. Eram muitos os motivos para o ódio mútuo. As disputas envolviam bons papéis, prêmios e até homens. O ápice da briga ocorreu no início dos anos 1960, quando filmaram 'O que Terá Acontecido a Baby Jane?'. Ambas aproveitaram as cenas do script para se agredirem fisicamente.

Foto: Divulgação