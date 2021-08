Samantha Schmütz chora ao lembrar de Paulo Gustavo na volta do 'Vai que Cola'

Samantha Schmütz compartilhou stories sobre sua relação com Paulo Gustavo Foto: Instagram/ @samanthaschmutz

Samantha Schmütz, de 42 anos, se emocionou com a volta às gravações do humorístico Vai Que Cola, no Multishow. A atriz compartilhou uma série de vídeos relembrando sua relação com Paulo Gustavo nesta quarta-feira, 4.

O artista, que morreu por complicações da covid-19 em maio, foi um dos produtores da atração. Em stories no Instagram, Samantha contou que ela entrou no elenco do programa por indicação do amigo.

"Hoje é dia 4 de agosto, a gente vai começar a primeira gravação do Vai Que Cola, um programa criado para Paulo Gustavo fazer. E hoje faz três meses que ele faleceu. Me lembro do dia que ele me chamou, conversei com ele que já estava insatisfeita, queria sair do Zorra Total", iniciou.

"E ele falou: 'cara, estou fazendo um programa que vai ter um elenco incrível, estou indicando as pessoas, quer fazer?’. Eu falei: ‘quero’. E, aí, ele ligou para os diretores, botou pilha e por isso que eu estou no aqui", relatou.

Ela ainda compartilhou que foi Paulo que também motivou Fiorella Mattheis, Marcus Majella e Catarina Abdala a entrarem na atração. "Ele que montou esse programa e olha que vida longa, né? Nove anos já. E é difícil recomeçar hoje sem ele no mundo", declarou.

"A gente tem que aproveitar cada segundo, dar valor para as pessoas que estão do nosso lado, nossa família. Estou falando isso para mim também. Quando essas coisas acontecem, a gente reflete de maneira mais profunda. Então, eu vim aqui pra demonstrar toda minha gratidão à generosidade que ele tinha e relembrar que esse programa existe porque ele teve a luz de reunir todos nós", completou.

Em seguida, a comediante também publicou em seu perfil uma foto abraçando o humorista. "Me faltam palavras, me sobram sentimentos, tristeza, vazio, lembranças, saudade, raiva, incerteza, dor… arrependimento por coisas que disse e coisas que calei, passamos por tantas coisas nessa vida. Porém, a melhor delas, a mais preciosa é poder dizer que verdadeiramente te amei. Obrigada por tudo! Gratidão eterna por ter tido você de forma tão intensa na minha vida! A vida é mais difícil sem você", escreveu.