Sam Smith doa lucros de show para campanha pró-casamento homossexual na Austrália

Sam Smith já doou lucros de show em Sydney, na Austrália, cujos ingressos nem começaram a ser vendidos ainda. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

O cantor Sam Smith doou um terço do lucro da venda de ingressos para seu show no Sydney Opera House, na Austrália, para a campanha que luta pela legalização do casamento homossexual no país. Os ingressos sequer começaram a ser comercializados, mas o artista já deu o dinheiro que espera arrecadar.

De acordo com o The Sydney Morning Herald, Smith acredita que os recursos serão melhores utilizados agora, na reta final da campanha do Australian Marriage Equality pela legalização da união homoafetiva, que será votada pela população por meio de cédulas enviadas pelo correio, até o dia 7 de novembro. O resultado será divulgado em 15 de novembro.

Já os outros dois terços do lucro serão doados para organizações não governamentais que apoiam jovens da comunidade LGBT. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 16 de outubro e o show no Sydney Opera House vai acontecer em 16 de janeiro.