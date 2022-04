Sam Smith compartilha teaser do clipe de 'Love Me More'

Sam Smith usou as redes sociais para divulgar teaser de 'Love Me More'. Foto: Brian Harkin/The New York Times

Nesta quarta-feira, 27, Sam Smith divulgou um teaser do clipe de Love Me More. O single será lançado nesta quinta, 28, e marca o retorno do cantor à música.

No vídeo, parte da música também foi divulgada e os fãs podem comemorar porque ele voltou com a melancolia de sempre (sua marca registrada).

A música é o primeiro projeto solo de Sam desde 2020, com o disco Love Goes. Antes de publicar o trecho do clipe de Love Me More, ele postou uma foto em preto e branco em seu perfil no Instagram para anunciar o pré-save do single. Nos comentários das publicações, fãs comemoraram o retorno.