Salma Hayek relata massagem inusitada que recebeu em um hotel

A atriz mexicana Salma Hayek conta a história de ter sido massageada por um homem nu. Foto: Arthur Mola/AP Images

Massagem é sempre bom, mas a atriz mexicana Salma Hayek passou por uma experiência que ela classificou como "massagem do inferno" em um quarto de hotel na Áustria.

Leia também: Salma Hayek fala sobre a vez em que Donald Trump a teria chamado para sair

"Eu estava desesperada, porque tive alguns problemas nas costas. E eles disseram 'nós só temos um homem'. Eu preferia uma mulher, mas como eu estava precisando muito, disse ok", conta a atriz em entrevista a Chelsea Handler no programa de comédia da Netflix.

Aos 50 anos e casada com o empresário francês François-Henri Pinault, Salma admitiu que se forçou a acreditar que o massagista era gay para se sentir mais confortável. Ela disse que se deitou na cama, quase completamente nua, fechou os olhos, e a massagem começou.

Pior do que ela imaginava, a atriz notou, ao abrir os olhos, que o homem estava sem calças. Ela comentou o fato rapidamente, ao que ele explicou que algumas clientes gostavam quando ele ficava nu durante as massagens. "Cliente errada", ela disse.

Quando a apresentadora Chelsea perguntou por que ela não saiu correndo do quarto, Salma brincou que o corpo dela é "muito visual" e "tem muita coisa acontecendo". Recentemente, ela postou uma selfie em frente ao espelho, mostrando suas costas nuas.

No fim da história do massagista nu, tudo acabou bem e de forma engraçada. Ela o enviou para uma amiga do quarto ao lado. Assista ao relato completo abaixo: