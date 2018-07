Salma Hayek posta foto cozinhando e cuidando da filha de Ryan Reynolds

A atriz Salma Hayek postou foto no Instagram de quando cozinhou e cuidou da filha de Ryan Reynolds em um jantar. Foto: Reuters / Lucas Jackson

A atriz mexicana Salma Hayek postou uma foto no Instagram na última quinta-feira, 10, de quando foi convidada para um jantar pelo também ator Ryan Reynolds. Eles estavam comemorando o término das filmagens do longa Dupla Explosiva. Mas, apesar de o anfitrião ser Reynolds, é a atriz que está com um avental cozinhando e cuidando de Ines, a filha mais nova do ator com Blake Lively.

Salma usou a legenda da foto para dar risada da situação. “Quando seus amigos te convidam para jantar e você acaba fazendo tudo”, disse. Dá para ver Reynolds no fundo da foto batendo palmas, provavelmente para chamar a atenção da sua filha.

Muitos internautas adoraram a foto. “Sempre acontece comigo", escreveu um. Já outro fã pediu para a atriz tomar cuidado com a bebê tão perto do fogão: “é bonitinho, mas tem que tomar cuidado com o pézinho do bebê tão perto do fogo”, comentou.

Veja abaixo a foto: