Salma Hayek cria campanha para arrecadar dinheiro para o México após terremoto

Salma Hayek doou US$ 100 mil para famílias atingidas por terremoto no México. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Salma Hayek é mexicana e contou, em um vídeo emocionante publicado no Instagram, que sobreviveu a um terremoto na Cidade do México em 1985. No vídeo, ela ainda pede doações para seu país natal, que, nesta semana, foi atingido por um terremoto de magnitude 8.1 que deixou pelo menos 225 mortos.

"Após o terremoto de 1985 na Cidade do México, eu fui evacuada do meu prédio. Muitos amigos meus morreram, incluindo um tio que era muito muito próximo a mim. Eu vivi as consequências de um desastre dessa magnitude e é horrível", contou Salma.

"Eu estou começando uma campanha para arrecadar dinheiro para ajudar as famílias que estão passando por esse pesadelo agora no México. Eu imploro pela bondade no coração de vocês, para ajudarem. Qualquer coisa que vocês puderem doar vai fazer uma grande diferença", continuou a atriz, que já doou US$ 100 mil (cerca de R$ 400 mil).