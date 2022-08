Salma Hayek elogia Angelina Jolie: 'provavelmente a melhor diretora com quem já trabalhei'

Salma Hayek protagonizará o próximo filme dirigido por Angelina Jolie Foto: Instagram/@salmahayek e Instagram/@angelina jolie

A atriz Salma Hayek, em entrevista à Revista People, declarou que Angelina Jolie é provavelmente a melhor diretora com quem já trabalhou. “Sempre a amei como diretora, mas acho que essa pode ser a melhor, ou uma das melhores”, disse Salma se referindo ao novo filme que protagonizará e tem a direção de Angelina Jolie.

As colegas de Eternos dessa vez farão parceria no longa Without Blood (ainda sem tradução no Brasil). Jolie assina a direção do filme que é a adaptação do romance do escritor italiano Alessandro Baricco. A história é ambientada em uma casa de fazenda no interior da Itália e mostra um conflito que passa por uma geração através das memórias de uma mulher. A trama falará sobre guerras, vingança e perdão.

A produção já começou a ser filmada em Roma e nas regiões de Puglia e Basilicata, no sul da Itália. Without Blood é o quinto filme dirigido por Angelina Jolie, ainda sem data de estreia nos cinemas dos Estados Unidos.