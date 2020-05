Salgadinho promete ‘live retrô’ para arrecadar fundos aos profissionais do entretenimento

O cantor de pagode Salgadinho Foto: Instagram/@salgadinhooficial

“Lua vai...iluminar os pensamentos dela”, “Engraçadinha, linda de viver...tão linda”, “Inara, Inara, Inaraí”. Quem viveu os anos 1990 e a grande onda de pagode da época jamais se esquecerá desses trechos de canções do grupo Katinguelê.

Apostando em uma ‘live retrô’, Salgadinho, vocalista da banda, irá se apresentar nesta sexta-feira, 29, via YouTube.

O objetivo é arrecadar fundos para os profissionais do entretenimento que estão enfrentando dificuldades financeiras por causa da crise durante a pandemia do novo coronavírus.

Músicas como Inaraí, Recado a Minha Amada e No Compasso do Criador estão no repertório do músico. “Em tempos de quarentena, devemos nos doar ainda mais para fazer com que as pessoas fiquem em casa e ajudar a achatar a proliferação desse vírus. Vai ser um grande espetáculo e uma maneira de aliviar um pouco as saudades dos shows”, declara Salgadinho.

Assista ao vídeo:

