Saindo da Globo após 25 anos, repórter publica texto de despedida

O repórter Andrei Kampff. Foto: Reprodução de 'Globo Esporte' (2017) / TV Globo

O jornalista Andrei Kampff, ex-repórter esportivo da TV Globo em São Paulo, despediu-se publicamente da emissora nesta terça-feira, 24, através de uma publicação no Instagram. Kampff, que não teve seu contrato renovado, soma 25 anos de trabalho pela emissora, incluindo passagens por afiliadas.

“O adeus é sempre difícil, até quando necessário. Mas ele se torna particularmente complicado quando estamos diante de algo que se confunde com grande parte da nossa vida. Hoje saí da Rede Globo. Foram 25 anos segurando a mesma canopla. Em todos os dias, sempre fui guiado por uma dupla poderosa: ética e paixão”, escreveu.

Kampff, que é gaúcho, entrou em 1993 na RBS, afiliada da Globo na região Sul do país. Depois, passou pela Globo Nordeste, em Pernambuco, antes de chegar a São Paulo, onde ganhou destaque em programas como o Globo Esporte e no quadro Placar da Rodada, do Jornal da Globo.

“Quantas histórias, quantas aventuras. Fiz cobertura de Olimpíadas, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, finais de Libertadores, Fórmula 1”, orgulhou-se.

Deixou ainda um recado aos colegas da emissora. “Um beijo no coração dos meus agora ex-colegas, mas sempre amigos, da TV Globo”.

Confira a publicação abaixo: