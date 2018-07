Saiba quem é a amiga que doou rim para Selena Gomez

Selena Gomez e Francia Raísa são amigas desde 2008 Foto: Instagram / @franciaraisa

“Eu sou incrivelmente abençoada. Eu te amo muito, irmã”, escreveu Selena Gomez para a atriz Francia Raísa nesta quinta-feira, 14, ao revelar que a amiga lhe doou um rim. Após o episódio, muitas pessoas estão se perguntando: quem é essa generosa jovem?

Californiana de nascimento, Francia tem pais latinos e, atualmente, está com 29 anos. Sua primeira atuação relevante foi no longa As Apimentadas - Tudo ou Nada (2006).

Dois anos depois, ela faria o trabalho pelo qual é mais conhecida: a série de televisão norte-americana A Vida Secreta de Uma Adolescente Americana (2008). Ela também participou da série Dear White People, da Netflix (2017).

As duas atrizes se conheceram em 2008 e desde então são grandes amigas, afirma o jornal britânico The Sun. Em 2016, a atriz publicou em suas redes sociais que estava feliz com “todas as recordações que construíram nos últimos oito anos”.

Selena Gomez revelou em suas redes que a pausa na carreira durante o verão de 2017 se deu porque ela se recuperava de um transplante de rim. O procedimento foi necessário para o processo de tratamento de lúpus, doença autoimune da qual a cantora sofre.

