Saiba quais artistas já foram diagnosticados com o novo coronavírus

Kristofer Hivju, de 'Game of Thrones', e Daniel Dae Kim, de ‘Lost’ e ‘Havaí 5.0’, foram infectados pelo coronavírus Foto: Monica Almeida e Lucas Jackson/ Reuters

Com o aumento do número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, já com uma pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), diversos artistas, no Brasil e no mundo, têm utilizado as redes sociais para revelar que estão com a doença causada pelo vírus.

Um dos primeiros casos divulgados foi o do casal Tom Hanks e Rita Wilson, que ainda estão em isolamento e foram diagnosticados com a doença na Austrália. Para tentar aliviar a situação, Rita criou uma playlist com músicas temáticas ligadas a isolamento e doenças.

Já no Brasil, a primeira personalidade a revelar que foi diagnosticada foi a influenciadora digital Gabriela Pugliesi, que compareceu ao casamento da irmã, Marcella, que teve convidados com coronavírus.

O E+ reuniu todos os artistas que foram, até o momento, diagnosticados com o novo coronavírus. Confira:

