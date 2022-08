Saiba o que a Rainha Elizabeth II gosta de comer diariamente no chá da tarde

Rainha Elizabeth II durante inauguração do novo prédio no Thames Hospice, Maidenhead, Inglaterra, em 15 de julho. Foto: Kirsty O'Connor / AP

LONDRES, INGLATERRA - A rainha Elizabeth II come sanduíches de geleia todos os dias desde criança, de acordo com seu ex-chef particular Darren McGrady. Ele afirmou, em seu canal no YouTube, que a monarca prefere geleia de morango feita com frutas colhidas em seu castelo de Balmoral, na Escócia.

"Ainda no berçário, serviram para a rainha geleia. Desde então, ela come sempre no chá da tarde", disse McGrady, em um vídeo publicado em julho do ano passado. Segundo ele, os sanduíches são feitos de pão com um pouco de manteiga e um pouco de geleia. "O pão é cortado em círculos do tamanho de uma velha moeda britânica", ressaltou.

Como parte da tradição refinada do chá da tarde, McGrady, que diz ter sido chef do rainha por 11 anos, também revelou que, além da geleia, a monarca de 96 anos sempre gostou de morangos frescos.

"A rainha comeria morangos três ou quatro noites por semana em Balmoral se estivesse na estação", contou. "Mas ai de quem tentasse lhe dar as frutas fora de época. Um lote de janeiro na mesa do jantar significaria 'cortar a cabeça'", brincou McGrady.

O Palácio não quis comentar sobre as preferências de sanduíches da rainha.