Saiba como foram os bastidores da passagem de Shakira pelo Brasil

Foto: Felipe Rau/Estadão

Shakira lançou no Brasil nesta quarta, 6, o seu novo perfume 'Dance' em um evento concorrido para clientes da comercializadora de fragrâncias Puig, blogueiras e imprensa. O lançamento ocorreu no Hotel Tivoli, em São Paulo.

- Chegada ao Brasil: Shakira chegou no aeroporto de Guarulhos durante a madrugada e foi recepcionada por fãs. Com calça jeans, jaqueta e camiseta da banda Guns N' Roses, a cantora tirou fotos com os admiradores que a esperavam. Frustrando aqueles que também gostam do marido da artista colombiana, o jogador de futebol Piquet, ela veio ao País sem a família. Mas falou bastante sobre o amado e os filhos durante a coletiva de imprensa.

- Não toque: os clientes da empresa responsável por vender o perfume no Brasil receberam pulseiras que lhes davam o direito de tirar foto com Shakira após a coletiva de imprensa. Porém, a produção do evento era bastante incisiva ao pedir que ninguém tocasse na cantora. "Só pode ficar do lado dela assim, não pode encostar, não pode tocar. Ela encerrou o último evento quando encostaram nela."

- Sem selfie: a produção do lançamento também explicava que "para segurança de Shakira" não era permitido se aproximar da estrela para fazer selfie ou qualquer registro com o celular. O aviso serviu para alarmar os convidados. Um senhor comentava: "me disseram que o segurança avança se você tenta fazer uma selfie".

- Espera: o evento estava marcado para às 11h30, mas horas antes alguns fãs esperavam em frente ao hotel. Os convidados do lançamento também tiveram que aguardar; a apresentação da fragrância 'Dance' começou por volta das 13h. Os fotógrafos, que começaram a chegar às 11h, até bateram palmas quando mais de uma hora depois um garçom começou a servi-los. Um produtor comentava o motivo de seu cansaço estampado no rosto. "Desde ontem essa agenda mudou umas dez vezes e hoje ela ainda está atrasada."

- Cardápio requintado: a espera por Shakira foi regada a espumante e os petiscos levavam queijo brie e camarão.

- Blogueiras: entre as blogueiras ilustres na plateia do evento estavam Niina Secrets, Bruna Vieira, do Depois dos Quinze, e Claudinha Stocco. Niina usava como acessório uma bolsa da grife francesa Givenchy.

- Com maquiagem, mas sem maquiadores: a equipe de suporte à cantora não incluia profissionais de beleza. A colombiana revelou que sempre faz a própria maquiagem, porque os maquiadores mudam muito o seu rosto. Leia mais aqui.