Saiba como e onde comprar ingresso para o Primavera Sound em São Paulo

Nesta terça, 26, Primavera Sound abre venda de ingressos para público cadastrado como 'Early Bird'. Venda para o público geral começa quarta-feira, 27. Foto: Instagram/@primaverasound.saopaulo

Nesta terça, 26, começaram as vendas de ingressos para o festival Primavera Sound, que vai ocorrer em São Paulo. Mas, nesse primeiro momento, apenas os inscritos no site do evento, chamados de "Early Bird", vão conseguir comprar. A venda para o público geral e o line-up acontece nesta quarta, 27.

Ainda sem atrações divulgadas, o público que se inscreveu no site consegue garantir o ingresso "passaporte" por um preço especial. Esse tipo de entrada dá direito a curtir dois dias de evento - 5 e 6 de novembro.

Além das opções de meia-entrada e inteira, quem não é mais estudante pode optar pelo ingresso de "entrada solidária". Essa modalidade de ingresso dá 45% de desconto e tem um acréscimo de R$40 que é destinado à ONGs.

Os ingressos do "Early Bird" variam de R$ 600 a R$ 1.200 e dá direito a ver os shows nos dias 5 e 6 de novembro.

No site do Primavera Sound na Eventim já é possível ver os valores dos ingressos que serão vendidos para o público geral.

Informações sobre os Primavera Sound em São Paulo

O "Early Bird" é uma categoria de pessoas que se cadastraram no site do evento até o dia 24 de abril. Os ingressos desta terça, 26, têm uma cota limitada e serão vendidos no site da Eventim e na bilheteria oficial, que fica no Estádio do Morumbi.

Antes da venda, a pessoa que se cadastrou no site vai receber um código único que deve ser utilizado na compra e tem a limitação de dois ingressos por CPF.

Valores dos ingressos 'Early Bird'

Meia-entrada: R$ 600

Entrada solidária: R$ 700

Inteira: R$ 1.200

Valores de todos os ingressos

Passaporte - Válido para 5 e 6 de novembro

Lote 1: R$ 700 (meia-entrada), R$ 810 (entrada social) e R$ 1.400 (inteira)

Lote 2: R$ 800 (meia-entrada), R$ 910 (entrada social) e R$ 1.600 (inteira)

Lote 3: R$ 860 (meia-entrada), R$ 986 (entrada social) e R$ 1.720 (inteira)

*Disponíveis a partir de 27 de abril

Área Vip - Ingressos separados para cada dia (5 e 6 de novembro)

Meia-entrada: R$ 1.300

Entrada solidária: R$ 1.470

Inteira: R$ 2.600

*Disponíveis a partir de 27 de abril

Ingressos individuais - Um para cada dia de evento

Lote 1: R$ 410 (meia-entrada), R$ 491 (entrada social) e R$ 820 (inteira)

Lote 2: R$ 445 (meia-entrada), R$ 529 (entrada social) e R$ 890 (inteira)

Lote 3: R$ 490 (meia-entrada), R$ 579 (entrada social) e R$ 980 (inteira)

*Disponíveis a partir de 27 de abril

Os ingressos para o Primavera na Cidade, que ainda não têm locais definidos, não estão disponíveis.

A classificação etária do evento é de 16 anos, mas a entrada de menores de 5 a 15 anos é permitida somente acompanhados de um responsável legal. Menores de 5 anos não terão acesso ao festival.

O Primavera Sound acontece de 31 de outubro a 06 de novembro, mas os locais dos primeiros dias ainda não foram anunciados. As atrações dos dias 5 e 6 de novembro vão agitar o Distrito Anhembi.