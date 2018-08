Sabrina Sato recebe alta e mostra bagunça deixada em hospital

A apresentadora Sabrina Sato Foto: Instagram / @sabrinasato

A apresentadora Sabrina Sato recebeu alta e pôde sair do hospital onde estava internada há algumas semanas em São Paulo, nesta quarta-feira, 9.

"Tô aqui na poltroninha, sentadinha, porque não posso fazer muita força. Mas olha a bagunça que tá aqui, que estão arrumando pra gente poder ir embora", contou nos stories de seu Instagram, mostrando diversas malas, roupas e outros objetos espalhados pelo local.

Seu noivo, Duda Nagle, já havia dito que o casal havia transformado o quarto do hospital em um "hotel" para uma estadia mais confortável.

"Amor, você tem que avisar que você ainda não tá autorizada a receber visita, hein?", ressaltou Duda. "O Duda falou que eu ainda não tô autorizada a receber visita", repetiu Sabrina, em sequência.

Sabrina havia sido inicialmente internada para tratar um machucado no joelho. Posteriormente, com a revelação de sua gestação, aproveitou para fazer exames, que constataram que trata-se de uma gravidez de risco, além de se tratar de uma menina.

"Quando cheguei aqui o risco [de perder o bebê] era de 70%. Mas tenho fé que será por um período pequeno. Todo dia é um dia de vitória pra mim", contou, em entrevista à Hora do Faro.

Na última terça-feira, 8, Sabrina também mostrou aos seus seguidores um presente que ganhou do time de seu coração: um enxoval infantil do Corinthians, com dezenas de produtos.

Confira a seguir a 'bagunça' no quarto de Sabrina e também o presente recebido pelo clube:

Quarto de Sabrina Sato no hospital Foto: Instagram / @sabrinasato

Quarto de Sabrina Sato no hospital. Foto: Instagram / @sabrinasato

Sabrina Sato deixando o hospital Foto: Instagram / @sabrinasato