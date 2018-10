Sabrina Sato publica foto de recém-nascido no Instagram e confunde fãs

Os seguidores de Sabrina Sato nas redes sociais levaram um susto nesta sexta-feira, 19. Isso porque a apresentadora da Record TV publicou a foto de um recém-nascido no perfil dela oficial no Instagram.

Os fãs de Sabrina imediatamente comentaram a imagem: “Parabéns, que Deus abençoe ainda mais esta família”, “Que linda...é a cara do pai”, “Nasceu japinha, parabéns”.

A apresentadora não revelou quem era a criança da imagem, mas respondeu: “Ainda estou de uns 11 meses e ela deve nascer de 12 meses ou mais”, brincou.

“Nossa, pensei que já tinha nascido” e “Pelas minhas contas, só nasceria em dezembro” foram algumas das reações após a explicação de Sabrina Sato.

No começo de outubro, a apresentadora confessou que estava ansiosa e que acreditava que não daria tempo para completar o enxoval. "É normal bater essa ansiedade no oitavo mês?", disse.

Um dia antes da ‘pegadinha’ com os seguidores, Sabrina Sato publicou uma homenagem aos médicos que acompanham a gestação. No vídeo, o momento do ultrassom da apresentadora.