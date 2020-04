Sabrina Sato pretende se casar com Duda Nagle na Sapucaí ou no Anhembi

A apresentadora Sabrina Sato, durante desfile da Gaviões da Fiel, no carnaval de São Paulo. Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Sabrina Sato e Duda Nagle já estão juntos há um bom tempo. Desta relação, nasceu a pequena Zoe, de um ano de idade. Agora, a apresentadora da Record TV faz planos para oficializar a união em um lugar inusitado.

Ela, que tem verdadeira paixão pelo carnaval, pretende se casar com Duda em grande estilo. “Eu quero me casar com o Duda. Queria que fosse em um lugar aberto ao público. Casaria na Sapucaí ou no Anhembi (Sambódromo), ou em um estádio de futebol, em um circo. Estou falando sério, ia ser maravilhoso”, disse em entrevista ao colunista Leo Dias.

Sabrina Sato declarou que sempre teve o sonho de se casar com vestido de noiva, véu e grinalda. “Morro de vontade. Sempre sonhei em me casar e acho que vai ser demais. Celebrar o amor, meu amor com o Duda. Nunca passei tanto tempo com alguém”, confessa.

Sobre a maternidade, ela confessa que demorou um tempo até voltar a se sentir mulher novamente. “É um assunto sobre o qual o povo não fala. Mas a gente demora muito tempo para voltar a se descobrir mulher de novo. Eu me sentia só mãe”, disse.

Durante a quarentena, Sabrina conta que a primeira coisa que fez foi organizar o Instituto Sabrina Sato para ver quem estava precisando de ajuda. “Foi a primeira coisa, mas a gente ainda não sabia como fazer, como entregar. A gente demorou mais de uma semana para conseguir organizar tudo. Distribuímos para hospitais e ONGs”, concluiu.