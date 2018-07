Sabrina Sato mostra encontro com Maisa Silva no Instagram; veja

Sabrina Sato Foto: Instagram / @sabrinasato

A apresentadora Sabrina Sato, grávida há cerca de cinco meses, se encontrou com a atriz Maisa Silva na última segunda-feira, 16, para uma gravação em uma praia. As duas compartilharam o momento em suas redes sociais.

"Com as minhas lindas em um trabalho maravilhoso!", escreveu Sabrina.

Além das duas, também estavam presentes as blogueiras Jéssica Lopes e Evelyn Regly. À noite, elas também compartilharam momentos do jantar, além de um registro do encontro com os surfistas Gabriel e Sophia Medina.

Confira algumas imagens abaixo:

Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato ️+ (@sabrinasato) em 17 de Jul, 2018 às 6:45 PDT

Pensa numa energia boa dessas gurias!! Uma publicação compartilhada por Jéssica Lopes (@femmefatalebyjeh) em 17 de Jul, 2018 às 1:24 PDT