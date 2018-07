Sabrina Sato leva o pai e o namorado em viagem ao Líbano

Sabrina Sato. Foto: Divulgação

Sabrina Sato vai levar seu pai, Omar Rahal, para uma viagem de trabalho ao Líbano. Eles embarcam nesta sexta-feira, 16.

A apresentadora da Record vai gravar cinco matérias para seu programa. Seu pai, que é descendente de libaneses, vai participar de algumas.

Junto com eles também embarcará o namorado da apresentadora, o ator Duda Nagle, que já está liberado das gravações de Cúmplices de um Resgate, no SBT. Ao todo, são 20 profissionais envolvidos nesse especial no Líbano.

Apartamento. Sabrina Sato comprou uma luxuosa cobertura de 600 m² na região dos Jardins, bairro nobre de São Paulo, para morar junto com o namorado.

A apresentadora teria pago R$ 12 milhões pelo imóvel, que tem vista para a Avenida Paulista. No entanto, Sabrina só vai se mudar para o imóvel no final do ano, depois que o casal subir ao altar.