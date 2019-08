Sabrina Sato lança próprio bloco de rua para o carnaval do ano que vem

A apresentadora Sabrina Sato nas comemorações dos 50 anos da Gaviões da Fiel. Foto: Paulo Troya

Sabrina Sato anuncia que, pela primeira vez, terá um bloco de rua no carnaval paulistano em 2020. A iniciativa será uma parceria com o ‘Unidos do Bar Brahma’. A apresentadora também será, pelo sexto ano, madrinha do camarote, que completará duas décadas no ano que vem.

De acordo com dados divulgados pela prefeitura de São Paulo, em 2019, o carnaval de rua da cidade teve recorde de público, com cinco milhões de pessoas durante a folia.

Neste sábado, 17, Sabrina Sato esteve na comemoração dos 50 anos da escola de samba Gaviões da Fiel, escola pela qual desfila desde 2004.

No canaval deste ano, a apresentadora ficou com receio de não conseguir participar após o nascimento da pequena Zoe. "Esse ano vou estrear como rainha de bateria da Gaviões e vai ser muito lindo. Eu amo carnaval, amo o colorido, as fantasias, o povo, a festa, os enredos... Amo tudo desde que nasci", falou na época.