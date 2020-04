Sabrina Sato lamenta passar Páscoa longe de parte da família: ‘Precisamos ter muita fé'

A Páscoa, normalmente feriado em que famílias costumam se reunir para confraternizar, foi diferente neste ano para a maioria das pessoas no Brasil. Por causa da quarentena, muita gente acabou improvisando o costumeiro almoço de domingo. E para Sabrina Sato não foi diferente.

A apresentadora da Record TV desde o início da pandemia do novo coronavírus compartilha com os seguidores a importância de respeitar a quarentena e explica que está com os pais, o marido, Duda Nagle, e a pequena Zoe confinados em casa.

Neste domingo, 12, Sabrina usou as redes sociais para desabafar que teve de passar a data longe de grande parte da família, como de costume. “É a primeira Páscoa que passamos longe da Leda (Nagle), dos meus irmãos, sobrinhos, tios, primos, família toda. Valorizo muito essa união. Daqui de casa pensamos muito em todos com muito carinho. A maioria das pessoas estão longe da família e nesse momento precisamos ter muita fé”, escreveu na legenda da foto que publicou no Instagram.