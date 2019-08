Sabrina Sato grava entrevista com Junior Lima no Beco do Batman

Sabrina Sato e Junior Lima no Beco do Batman Foto: Instagram / @sabrinasato

A apresentadora Sabrina Sato e o cantor Junior Lima, da dupla Sandy e Junior, gravaram um episódio do The Walk Show, novo projeto do canal do YouTube de Sabrina, no Beco do Batman na tarde da última quinta-feira, 1º.

O The Walk Show é uma espécie de talk show em formato de caminhada em que Sabrina Sato conversa entrevista personalidades em locais icônicos da cidade de São Paulo.

Antes de Junior Lima, a apresentadora já conversou com Luisa Sonza no bairro da Liberdade e Fabio Porchat na Rua Augusta. Relembre abaixo:

A dupla Sandy e Junior faz um show na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, nessa sexta-feira, 2, como parte da turnê Nossa História. Clique aqui para conferir como chegar, o que se pode levar e todos os horários.