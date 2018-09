Sabrina Sato fez xixi no palco durante leilão com Roberto Justus

A apresentadora Sabrina Sato Foto: Instagram / @sabrinasato

Sabrina Sato participou, indiretamente, do programa do humorista Rafael Cortez, no YouTube, nesta terça-feira, 25.

O entrevistado do dia, Rodrigo Capella, participava do jogo X9, em que o convidado precisa contar um ‘podre’ de alguém.

Na ocasião, Capella deveria ‘entregar’ uma das seguintes pessoas: bispo Edir Macedo, Marcelo Marrom ou Sabrina Sato. Ambos decidiram ligar para a apresentadora da Record TV. “É bom que seja um podre leve, porque estou grávida”, disse Sabrina, que está no sétimo mês da gestação, fruto da união com o ator Duda Nagle.

Ela lembrou de uma história inusitada: “Fui apresentar um leilão junto com Roberto Justus e eu mijei no palco de tanta risada. Não foi um 'xixizinho' não, foi um 'xixizão'. Molhou meu sapato, molhou tudo”, recordou.

A apresentadora admitiu que vive 'dando fora', principalmente trocando os nomes das pessoas. “Chamei Aguinaldo Rayol de Aguinaldo Timóteo. Também chamei Beto Barbosa de Beto Jamaica. Vivo dando fora”, se divertiu.

Assista ao vídeo: