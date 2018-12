Sabrina Sato estabelece 'regras' para quem for visitar Zoe no hospital

Duda Nagle e Sabrina Sato em vídeo sobre o nascimento de Zoe. Foto: Instagram/sabrinasato

Sabrina Sato mostrou detalhes do quarto onde ela, o marido Duda Nagle e a filha Zoe estão na maternidade Pro Matre Paulistana, onde a menina nasceu no último dia 29. Em um vídeo publicado no YouTube neste sábado, 1º, é possível ler, em um quadro, algumas 'regras' a serem seguidas antes de o visitante ver a recém-nascida.

O texto é escrito como se a autora fosse a própria Zoe, que dá as dicas. Entre as recomendações, estão colocar protetor de sapato, usar uma máscara no rosto e lavar mãos e braços, além de passar álcool em gel.

Devido ao nariz do recém-nascido ser ainda muito sensível, a menina 'pede' para que o visitante não use perfume nem fume antes de vê-la. As dicas incluem também não espirrar nem tossir dentro do quarto onde ela fica.

Outras dicas que garantem a segurança da saúde da bebê é não pegar na mão dela nem beijar a menina - "beijinhos vão ficar só por aqui, tá?", lê-se no quadro.

Algumas recomendações são em relação aos pais. "Já escutamos tantos palpites, que a mamãe e o papai já estão feras! Não precisa, tá?! Mamãe está muito cansadinha, então vamos combinar só 20 minutinhos de visita, pode ser?!" são frases do aviso.

Quadro de aviso dá dicas para os visitantes de Zoe no hospital. Foto: YouTube/canalsabrinasato/Reprodução

Saúde do bebê

As recomendações dadas podem parecer exageradas, mas quando se trata de recém-nascidos, 'todo cuidado é pouco', como dizem. Isso porque a imunidade deles ainda não está totalmente formada, e os anticorpos que os bebês carregam nos primeiros dias de vida são provenientes da mãe e transmitidos pela placenta durante a gestação.

Especialistas orientam os pais a evitar que o bebê fique em ambientes com grandes concentrações de pessoas nos primeiros dias de vida. A atitude pode impedir que a criança contraia alguma doença mais facilmente.

Pelo menos nos dois primeiros meses de vida, quando se está aplicando as vacinas, é aconselhável ficar em um ambiente mais recolhido. É importante também lavar as mãos para pegar no bebê, conforme Sabrina recomendou, e evitar que ele tenha contato com pessoas que não estão em bom estado de saúde.

No ano passado, nos Estados Unidos, uma bebê de 18 dias morreu depois de contrair uma meningite letal causada pelo vírus da herpes. Embora não se saiba exatamente como a pequena Mariana contraiu a doença, os pais acreditam que tenha sido por meio de um beijo dado por alguém já contagiado.

O quarto de Zoe

O quarto reservado para a chegada de Zoe, bem como para a permanência da família e visitas, é composto por, pelo menos, dois ambientes. No vídeo, é possível ver a mãe da apresentadora e a irmã Karina Sato, acompanhadas por um homem, entrando no espaço todo decorado com tema circense.

Há bonecos, doces e almofadas com o nome ou a inicial do nome da filha de Sabrina e Nagle. Em outro momento, eles atravessam uma porta para outro ambiente em cuja parede há balões. Também há um sofá e uma mesa de centro decorada e com guloseimas.

Além disso, eles mostram o quarto convencional da maternidade, em que estão duas camas hospitalares - uma para Sabrina e outra para o marido - e um berço hospitalar para a pequena Zoe. Confira os detalhes no vídeo abaixo: