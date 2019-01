Sabrina Sato e Isis Valverde promovem encontro entre filhos

A atriz Isis Valverde e a apresentadora Sabrina Sato. Foto: Instagram/@isisvalverde/@sabrinasato

Sabrina Sato e Isis Valverde tiveram filhos praticamente na mesma época, no fim do ano passado. Ambas esperaram até o último minuto, tanto que internautas chegaram a fazer apostas sobre qual bebê nasceria primeiro.

Neste domingo, 27, a atriz decidiu fazer uma visitinha à apresentadora da Record TV e levar o filho Rael para conhecer Zoe. Kika Sato, mãe de Sabrina, compartilhou a foto com o filho de Isis no colo. “Que mamãe linda e preparada que o lindo Rael tem. Gostei de ver, Isis. Linda, simpática, talentosa e mãezona”, escreveu.

No perfil oficial do Instagram, Isis Valverde publicou uma foto com Rael e a mãe de Sabrina. “Amei a tarde linda. Sabrina Sato, com Duda Nagle, e sua ‘mami’ musa! Fui conhecer a minha nora, com todo respeito, Duda (risos). Já tem pretendente certo”, escreveu a atriz.

Sabrina Sato agradeceu a visita de Isis Valverde no perfil oficial dela no Instagram. “Hoje foi dia da Zoe conhecer o príncipe Rael, né, Isis e Kika Sato?”, escreveu na legenda da foto.