Sabrina Sato e Duda Nagle testam positivo para o novo coronavírus

Após revelar diagnóstico de covid-19, Sabrina Sato disse que ela, Duda Nagle e a filha Zoe estão bem de saúde Foto: Instagram / @sabrinasato

A apresentadora Sabrina Sato revelou nesta segunda-feira, 9, que ela e o companheiro, o ator Duda Nagle, testaram positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, e ela informou que ainda está aguardando o resultado do exame da sua filha, Zoe, de um ano.

"É com o coração apertado que venho dividir com vocês que hoje, Duda e eu, infelizmente testamos positivo para covid-19", comentou Sabrina em uma publicação no Instagram. Ela afirmou que o casal foi "surpreendido" pelo resultado, pois eles estariam tomando "todos os cuidados". Ela destacou que os dois estão bem e seguindo as orientações médicas.

Sabrina também comentou que a filha, Zoe, está "bem e sem nenhum sintomas", e a família está aguardando o resultado do seu exame para a doença. Além da bebê, os pais de Sabrina Sato também estavam morando com ela e Duda Nagle, mas a apresentadora disse que ambos testaram negativo para o novo coronavírus.

"Para o nosso alívio, eles testaram negativo e estão isolados em outro local para que fiquem seguros", disse Sabrina. Em outra publicação no Instagram, Duda também falou sobre o diagnóstico: "Estamos reagendando todos os compromissos e tomando todos os cuidados necessários para em breve estarmos recuperados". Ele também informou que a mãe, a apresentadora Leda Nagle, está aguardando o resultado do seu exame.

Sabrina também fez um desabafo na publicação sobre seu diagnóstico: "Vocês que me acompanham, sabem o quanto sou unida com minha família e como temi esse risco desde o início da pandemia". "Continuem se cuidando e cuidando dos seus", alertou ela.

