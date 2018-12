Sabrina Sato e Duda Nagle publicam foto com rosto de Zoe à mostra

Sabrina Sato, Duda Nagle e Zoe na primeira foto em família publicada pelo ator. Foto: Instagram/dudanagle

Sabrina Sato e Duda Nagle mataram a curiosidade do público ao mostrar completamente o rosto de Zoe, primeira filha do casal. Na noite desta quinta-feira, 20, cada um publicou em sua rede social uma foto com a menina nos braços.

A apresentadora foi a primeira a compartilhar a imagem com seus seguidores no Instagram. Na foto, em preto e branco, ela aparece nua da cintura para cima, abraçada a Zoe, que se apoia em seu peito. "Maior amor do mundo", escreveu na legenda.

Cerca de uma hora depois, Duda Nagle dividiu com os fãs uma selfie em que está sob o sol com a filha. "Lindinha", "fofinha" e "gatinha" foram os elogios dos seguidores na foto dele. Alguns já consideram que Zoe se parece com Sabrina.

A mãe do ator, Leda Nagle, já tinha dado um vislumbre do rosto da neta logo após o nascimento da menina. Foi a primeira vez que o público pôde ter uma ideia do rostinho da primogênita do casal.