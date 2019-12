Sabrina Sato e Duda Nagle comemoram aniversário de um ano de Zoe

Duda Nagle e Sabrina Sato comemoram o primeiro ano de vida da filha Zoe. Foto: Instagram/dudanagle

Sabrina Sato e Duda Nagle comemoraram o aniversário do primeiro ano de vida de Zoe neste sábado, 7, em São Paulo.

Com 150 mil bexigas coloridas e personagens como Ursinhos Carinhosos e Patati Patatá, a pequena, que estava com um vestidinho azul, se divertiu com amigos e familiares.

A celebração luxuosa ocorreu no Nacional Club Pacaembu, na zona oeste da capital paulista.

Estima-se que oitocentos convidados tenham participado do aniversário da filha do casal.

“Quanto amor. Um ano do amor das nossas vidas! Muito obrigada a todos”, agradeceu Sabrina Sato no Instagram.

Assista ao vídeo:

No Instagram, Duda Nagle se divertiu ao ajudar a desmontar a decoração do lugar. O ator começou a estourar as bexigas. “Atividade terapêutica, recomendo. É assim que a equipe técnica desmonta uma decoração, só pedi para ‘ajudar’ (risos)”, escreveu na rede social.

