Sabrina Sato deixa maternidade quatro dias após nascimento de Zoe

Sabrina Sato, Duda Nagle e Zoe na primeira foto em família publicada pelo ator. Foto: Instagram/dudanagle

Sabrina Sato deixou a maternidade na tarde desta segunda-feira, 3, quatro dias após o nascimento de Zoe. Ela saiu com a menina nos braços e acompanhada do noivo, o ator Duda Nagle.

Em entrevista a jornalistas presentes no momento, ela disse que "Zoe demorou tanto para nascer, que eu me formei em medicina. É que eu faço todo mundo esperar com atrasos e ela acabou fazendo o mesmo com a gente", segundo relatou o UOL.

A apresentadora disse que a menina nasceu "mais puxadinha" e se parecia com ela, mas que agora está "a cara do pai".

Minutos antes de saírem do hospital, localizado na região central de São Paulo, Nagle afirmou em seu Instagram Stories que se tratava do "momento mais feliz" de sua vida.

Em sua rede social, a apresentadora publicou uma foto do momento em que tudo estava preparado para a saída da família. "Chegou a hora de voltarmos pra casa. A partir de agora só nós três. Será que vamos dar conta?", escreveu na legenda.

Zoe nasceu no último dia 29 de cesariana após Sabrina tentar o parto normal. A menina veio ao mundo 24 horas depois de a bolsa da apresentadora ter estourado.

Na maternidade, a família ficou em um quarto especial, o qual dava acesso a pelo menos dois outros ambientes diferentes decorados com tema circense.

A saída deles do hospital foi registrada pela Agência Brazil News. Confira mais abaixo: