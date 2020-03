Sabrina Sato compartilha vídeo com Zoe ensinando adultos a usar álcool em gel; assista

A apresentadora Sabrina Sato e a filha Zoe. Foto: Instagram/@sabrinasato

Sabrina Sato usou o perfil oficial no Instagram para compartilhar com os seguidores um momento fofo da pequena Zoe higienizando as mãos por causa da disseminação do novo coronavírus pelo mundo.

No Brasil, são 426 casos confirmados até o fechamento desta reportagem. O Estado criou diversas plataformas para compartilhar com os leitores informações de qualidade, através de newsletter, grupo no Facebook e outros.

Para acompanhar a situação do coronavírus em tempo real, clique aqui.

Nesta quarta-feira, 18, Sabrina Sato usou um vídeo que fez com a filha para sensibilizar os milhões de seguidores sobre a importância de se cuidar e higienizar as mãos. Nas imagens, a pequena Zoe aparece distribuindo uma porção de álcool em gel para cada um dos adultos que estão com ela.

“Estamos compartilhando esse momento em família, chamando a sua atenção para um assunto importante. Começamos a quarentena aqui em casa e peço que você e sua família façam o mesmo”, escreveu na legenda do vídeo.

A apresentadora ressaltou que o momento agora é de empatia. “Mesmo que você não esteja no grupo de risco, com certeza convive e pode ter contato com pessoas que estão. Por exemplo, eu não faço parte do grupo risco, mas estou com meus pais que fazem, e prezo pela saúde deles”, disse.

Assista ao vídeo: