Sabrina Sato comemora aniversário de Duda Nagle com fotos da gravidez de Zoe; confira

Duda Nagle e Sabrina Sato. Foto: Instagram/@dudanagle

Duda Nagle completou 37 anos no domingo, 17, e Sabrina Sato homenageou o marido com fotos ao lado de sua filha, a pequena Zoe, de um ano, e momentos de carinho que os dois viveram durante a gravidez.

"Viva, meu amor Duda Nagle! Obrigada por ser tão forte, companheiro, leal, amigo, paizão! Estou aqui com você sempre para o que der e vier. Te amo", escreveu.

Nas fotos, os dois aparecem na praia quando Sabrina ainda estava grávida, no hospital antes da cesárea e momentos da bebê com Nagle. Dani Calabresa, Heloísa Perissé e o humorista Ceará, conhecido por ter imitado Silvio Santos no extinto programa Pânico na TV, parabenizaram o ator.

Confira: