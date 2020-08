Sabrina Sato colore o cabelo na quarentena e fica loira

A apresentadora Sabrina Sato Foto: Instagram/@sabrinasato

Sabrina Sato decidiu mudar completamente o visual durante a quarentena imposta por causa do novo coronavírus. Durante o isolamento social, diversos artistas ousaram e mudaram seus penteados.

Teve quem cortasse o próprio cabelo, como os atores Fábio Assunção e Bárbara Borges, que decidiu raspar a cabeça. “Atravessar do medo para a confiança”, declarou atriz nas redes sociais na ocasião.

Teve quem pintasse o próprio cabelo, como Ana Furtado, que também compartilhou o resultado nas redes sociais. E quem deixasse de colorir as mechas, como Suzana Alves, a Tiazinha, que decidiu manter os fios brancos durante a quarentena. Ou quem deixasse de ser loira, como a atriz Klara Castanho.

Nesta quinta-feira, 13, foi a vez da apresentadora Sabrina Sato. “Gente, eu to loira! Mudar é sempre maravilhoso e vocês sabem que eu amo me divertir com o meu visual. Renova tudo e faz bem pra gente”, escreveu na legenda de um vídeo em que aparece loira.

O marido, Duda Nagle, comentou: “Linda essa minha loirinha!”.