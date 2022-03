Sabrina Petraglia revela o nome do terceiro filho: ‘Léo’

Nome do terceiro filho foi escolhido por Gael, de dois anos. Sabrina tentou mudar, mas toda a família já chamava o bebê de Léo. Foto: Instagram / @SabrinaPetraglia

A atriz Sabrina Petraglia usou as redes sociais para divulgar o nome escolhido para o seu filho: Léo. O bebezinho é o terceiro filho da atriz com seu marido, Ramón Velázquez. Os dois são pais de Gael, dois aninhos e Maya, de um. Ela conta que desde que descobriu que ganharia mais um irmão, Gael apelidou o bebê de Léo e o nome foi ficando, até que ninguém pudesse trocá-lo.

“Gael foi quem escolheu logo no início da gestação e não conseguimos mais mudar!”, publicou a atriz. Sabrina comentou que adora o nome, pelo seu significado. “Um nome curtinho como eu gosto e cheio de significado. Léo vem do latim e significa 'Leão'. O nome simboliza uma pessoa corajosa e determinada, que não abre mão de seus objetivos”.

Ao Gshow, Sabrina comentou que a ligação entre os irmãos emociona todos da família e Gael foi o primeiro a sentir a presença de Léo. Meses depois de dar à luz Maya, Sabrina engravidou novamente, mas perdeu o bebê num aborto espontâneo. Foi um momento difícil para a família, superado com a vinda de Léo. “Gael passou a mão na minha barriga um dia e falou: 'Tem um menino aí'. Eu tinha perdido um bebê há menos de um mês, e falei: ‘Não! Tinha realmente um bebê, mas não tem mais’. Duas/três semanas depois, ele falou de novo: ‘Mamãe, o Léo tá aí dentro’."

"Perguntei: 'Léo o quê? Leonardo, Leopoldo...'. E ele: ‘Não, mamãe. É o Léo'. E não parou a gestação inteira de chamar minha barriga de Léo. Fiquei na dúvida. Perguntei se podia ser Theo, mas ele disse que não. Agora não consigo pensar em outro nome que não seja Léo."

A atriz diz que com o terceiro filho fecha a fábrica e deseja que ele venha ao mundo com a coragem de um leão. “Que o nosso leão venha com muita coragem, determinação, que amor temos de sobra por aqui…”, publicou a mamãe coruja, no Instagram.